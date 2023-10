Die „Zuckerrübenkampagne“ beginnt

Agrana hat in Österreich in dieser Woche in ihrer Zuckerfabrik in Tulln die Verarbeitungssaison für Zuckerrüben - die „Zuckerrübenkampagne“ - gestartet. Nach dem sonnenreichen September liegen die Zuckergehalte deutlich über dem Vorjahr. Die Rübenerträge sind infolge der ungünstigen Wachstumsbedingungen mit Hitze und Trockenheit im Hochsommer etwas geringer als im Vorjahr und betragen aus heutiger Sicht zwischen 72 und 75 Tonnen pro Hektar (Vorjahr 80 Tonnen/ha). Die Zuckerrübenkampagne wird voraussichtlich bis Mitte Jänner 2024 abgeschlossen sein.

Die Rahmenbedingungen für den Zuckerrübenanbau 2024 sind erfreulich, denn die Zuckermarktpreise liegen auf hohem Niveau. Die Kontrahierung 2024 ist bereits online unter ris.agrana.com möglich. Das Anbauziel für eine Vollauslastung der beiden Zuckerfabriken beträgt weiterhin mindestens 38.000 Hektar Zuckerrübenfläche bzw. eine Rübenerntemenge von ca. drei Millionen Tonnen.

Das Agrana-Werk Tulln

Agrana produziert in Österreich in zwei Zuckerfabriken - eine davon in Tulln. Dort befindet sich neben der Verwaltung auch das zentrale Zuckermagazin, in dem sämtliche in Österreich im Handel erhältliche Zuckersorten der Marke „Wiener Zucker“ erzeugt, abgepackt, im Hochregallager mit einer Lagerkapazität von rund 8.000 Tonnen Zucker vollautomatisch gelagert und ausgeliefert werden.