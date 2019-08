Mehr als zwei Millionen Euro konnte die Arbeiterkammer Tulln alleine im ersten Halbjahr 2019 für Arbeitnehmer in der Region erkämpfen. „Dazu zählen sowohl die Steuersparwochen als auch der Konsumentenschutz. Den größten Teil macht unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, erklärt dazu Bezirksstellenleiter Günter Kraft.

Insgesamt wandten sich mehr als 3.400 Ratsuchende an die Bezirksstelle. „Das zeigt, wie wichtig wir als Anlaufstelle in vielen Lebenslagen sind“, sagt Kraft. Er hat auch einen wichtigen Tipp für alle Arbeitnehmer parat: „Es lohnt sich, genaue und möglichst lückenlose Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen.“ Im Fall von Problemen können diese sehr hilfreich sein, um kontrollieren zu können, ob Beschäftigte für ihre Leistungen auch korrekt entlohnt wurden.

Überstunden nicht bezahlt

Kraft erzählt dazu aus der AK-Praxis: Rund eineinhalb Jahre hatte ein Tullner für einen Betrieb gearbeitet. Als Monteur musste er zahlreiche Außendienste und immer wieder anfallende Überstunden leisten. Lohnabrechnungen erhielt er kaum ausgehändigt. Als er vom Arbeitgeber gekündigt wurde, wandte er sich an die AK Tulln, um sich beraten zu lassen.

„Wir mussten die Lohnabrechnungen erst vom Dienstgeber einfordern. Als wir sie überprüften, stellte sich heraus, dass die geleisteten Überstunden nicht bezahlt worden waren und vielfach auch die Montagezulage und Diäten für die Außendienste fehlten“, berichtet Kraft. Er wandte sich an den Betrieb und forderte das fehlende Geld für den Tullner ein. Der Dienstgeber bestritt die Forderungen und zahlte dem ehemaligen Mitarbeiter die offenen Ansprüche nicht.

Schließlich blieb nur der Weg vor Gericht. Dort wurden dem Monteur schließlich 4.000 Euro zugesprochen.