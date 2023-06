Rudolf Krska erhält höchste akademische Auszeichnung Irlands

Dem Leiter des Instituts für Bioanalytik am BOKU-Department IFA-Tulln, Rudolf Krska, wurde in der irischen Hauptstadt Dublin eine besondere Ehre zuteil: Der Präsident der Royal Irish Academy verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft der irischen Akademie der Wissenschaften, die 1785 durch eine Charta in Dublin gegründet wurde. Die Akademie unterstützt Forschung und Lehre und hat 470 Mitglieder, die aufgrund ihrer herausragenden Beiträge zu Wissenschaft und Forschung ausgewählt werden. Die Mitgliedschaft erfolgt durch Wahl und gilt als die höchste akademische Auszeichnung in Irland. Zu den Mitgliedern der irischen Akademie gehören auch die rund 90 angesehenen Ehrenmitglieder, zu denen nun auch Rudolf Krska zählt. In der Geschichte der Akademie erhielten bislang erst zehn Österreicher, zu denen auch Erwin Schrödinger gehörte, diese hohe Auszeichnung.

Krska hat neben seinem Hauptberuf als Professor an der Universität für Bodenkultur Wien auch eine Professur am Institut für Globale Ernährungssicherheit an der Queen´s University in Belfast. Der ehemaliger Leiter von Health Canada´s Lebensmittelforschung in Ottawa leitet seit 2017 zudem die strategische Forschung am Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit FFoQSI. Auf diesem Gebiet gehört Krska weltweit zu den meist zitierten Forscherinnen und Forschern. 2015 wurde er zum Distinguished Professor der Chinese Academy of Agricultural Sciences ernannt.

Rudolf Krska hat 15 wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten und ist (Mit-) Autor von über 470 SCI-Publikationen, die 20.000 mal zitiert wurden. 90 dieser Artikel wurden in Kooperation mit (nord-)irischen Partnern verfasst. In diesem Jahr wurde auch sein erstes populärwissenschaftliches Buch „Essen ohne Gift?“ publiziert (erschienen im Picus Verlag).