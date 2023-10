Siegartskirchen im Zeichen der Familiengesundheit

Die vom Arbeitskreis Gesunde Gemeinde Sieghartskirchen organisierte Veranstaltung bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten und Möglichkeiten, um die gemeinsame Familiengesundheit zu fördern und das Wohlbefinden zu steigern. An abwechslungsreichen Stationen können verschiedene Sportarten ausprobiert und die körperliche Fitness getestet werden. Wer Entspannung sucht, kann in kostenlosen Workshops verschiedene Entspannungstechniken kennen lernen. Experten halten spannende und informative Vorträge zu verschiedenen Gesundheitsthemen.

Neben dem Gesundheitsangebot ist auch für kulturelle Unterhaltung gesorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Volksschule Sieghartskirchen, Musikschule Sieghartskirchen und die Kogler Singgemeinschaft. „Die Veranstaltung ist eine großartige Möglichkeit für Menschen jeden Alters, sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und aktiv zu werden. Wir freuen uns, Sie am 14. Oktober beim Aktionstag Familiengesundheit begrüßen zu dürfen“, sagt Arbeitskreisleiterin Franziska Zahornicky.