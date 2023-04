„Fit mit Flip“ in St. Andrä-Wördern

Der neue, speziell für Menschen mit Bewegungseinschränkungen konstruierte Aktivpark „Fit mit Flip“ wurde eröffnet. Die Zielgruppen sind vor allem ältere Personen und Menschen mit Behinderungen. Der Aktivpark liegt in der Nähe vom Ärztezentrum am Kirchenweg und hinter der Zwergenburg.

Fünf spezielle Motorikgeräte sind im Park aufgestellt und gemäß der Zielgruppe, relativ einfach zu verwenden. Beim Gebrauch dieser, werden alle Muskelgruppen beansprucht und trainiert. Mit dem Rückentrainer stärkt man zum Beispiel Rücken- und Bauchmuskeln. Mit der sogenannten „Straßenbahn“ trainiert man das Gleichgewicht und mit dem „Lebensweg“ übt man das Gehen über kleine Hindernisse und verschiedene Bodenunterlagen.

Es ist eine Einführung und Anleitung mithilfe von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten geplant. Diese werden den Benützern und Begleitpersonen beim Gebrauch der Geräte unterstützend zur Seite stehen und erklären, wie die Geräte sicher angewendet werden können. Termine werden rechtzeitig im Amtsblatt der Gemeinde bekannt gegeben.

Mehrere Förderungen für einzigartiges Projekt

Im Aktivpark steht auch eine schöne Pergola mit Tisch und Bänken zur Verfügung. Man kann also zwischendurch einfach auch eine Pause einlegen, um mit Freunden und Bekannten zu plaudern. So ist dieses geförderte Projekt auch ein Treffpunkt. Dieser Aktivpark ist Vorreiter und einzigartig in Niederösterreich.

Das Projekt erhielt gleich zwei Förderungen, und zwar vertreten durch EU-Leader David Obergruber EU-Regionalförderung zur Stärkung des ländlichen Raums. Region Donau-NÖ-Mitte und vom Land NÖ (Dorf- und Stadterneuerung). NÖ. Regional. GmbH, vertreten durch Claudia Hellmann. Die derzeitigen Kosten liegen bei 58.300 Euro. Von der NÖ Dorferneuerung hat das Projekt bereits 10.000 Euro als Förderung erhalten.

Weiters wurde das Projekt bei Leader (nach den ecoplus-Richtlinien) eingereicht. Die Hoffnung liegt bei 60 Prozent als Förderung der Kosten. Es gibt jedoch noch keine Zusage über die konkrete Höhe der Förderung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.