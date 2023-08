Aktiv mit Kneipp in den Herbst

Auf die Mitglieder vom Kneipp Aktiv-Club warten im Herbst viele Aktivitäten. Im Angebot sind ein Aktivprogramm, Gesundheitsgymnastik sowie gesundheitsorientierte Übungen und auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz.

Im Aktivprogramm wird eine Wanderung zu den Alpakas in Sieghartskirchen und eine Kräuterwanderung angeboten. Für den Hula Hoop-Workshop im Donauhof werden die Reifen beigestellt und in der Vorweihnachtszeit wird für Körper, Geist und Seele eine Klangmeditation angeboten.

Für regelmäßige Aktivitäten stehen Gesundheitsgymnastik im Kindergarten III in Tulln sowie Aqua Fitness und gesundheitsorientierte Übungen im Hallenbad Tulln am Programm. Natürlich darf die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, man trifft sich zum Spielenachmittag und lädt am Samstag, 16. Dezember, zum Standl ins Weihnachtsdorf am Zwentendorfer Rathausplatz, ein.

Alle Infos bei Obfrau Sylvia Hauber unter Telefon 0043 67762239773. An den Aktivitäten können auch Nichtmitglieder teilnehmen.