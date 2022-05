Saisonstart: Schaugarten in Kirchberg/Wagram öffnet Pforten

Werbung

Der Alchemistenpark – ein „Natur im Garten“-Schaugarten – startet am Samstag, 14. Mai, in die neue Saison. Dazu finden am 14. und 15. Mai unter dem Motto „Frühlingserwachen“ die ersten Gartenschautage statt. Am Samstag von 8 bis 12 Uhr wird auch wieder das traditionelle Gartenfrühstück stattfinden.

Dazu werden an beiden Tagen Führungen im Alchemistenpark angeboten. Diese können laufend am Gemeindeamt Kirchberg unter 02279/2332 gebucht werden.

,Sommerlust‘ und ,Herbstzauber‘ als weitere Schautage

Besondere Freude bereiten den Besuchern die Obst- und Nussarten, welche auch zur Verkostung angeboten werden sowie zahlreiche spannende Geschichten rund um Obstsortenvielfalt und Alchemie.

„Weitere Schautage finden am 18. und 19. Juni unter dem Motto ,Sommerlust‘ und am 24. und 25. September als ,Herbstzauber‘ statt“, weiß Franz Aigner, Kirchberger Kulturgemeinderat und Obmann der Region Wagram.

„Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlage, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten bis zur ökologischen Gartenschau – ein Besuch in einem Schaugarten ist immer ein wundervolles Erlebnis mit der gewissen persönlichen Note“, beschreiben Christa Lackner und Matthias Wobornik, Geschäftsführer von „Natur im Garten“ Schaugärten, das breite Angebot.

Nähere Informationen: www.naturimgarten.at/schaugärten .

