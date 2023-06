50 Shades of Schmäh auf der Donaubühne

Die heurige Comedysaison der Tullner Donaubühne wurde von Alex Kristan und seinem Programm „50 Shades of Schmäh“ bei einem lauen Sommerabend mit wunderschönem Wetter eingeleitet. Mit viel Witz und Selbstironie führte der Kabarettist, der unlängst seinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert hatte, durch ein sehr persönliches Programm voller Selbstbetrachtungen, Erkenntnisse sowie Rück- und Ausblicke auf ein langes („als das tote Meer noch krank war“) erstes Lebensdrittel auf und neben der Bühne. Zu diesem Zweck war er zum freigiebigen Wuchtelausteilen nach Tulln gekommen.

Sein Alter von Fünfzig Plus (oder, wie er es formulierte, „42 netto oder 30 ohne Inflation“) hinderte Kristan allerdings keineswegs daran, neue Erkenntnisse und Lernerfolge im Sinne von Inklusion, Diversität und den diversen Schattierungen des Humors zu sammeln. Etwa, wenn er über die Identitätskrisen des modernen Menschen sinniert, gedanklich die Grenzen des Humors und der politischen Korrektheit im Jahre 2023 auslotet oder sich fragt, was kulturelle Aneignung ist. Weiters wurde sehr persönlich, als Kristan über alte Verhaltensmuster, neue Kompromisse in der Beziehung, der Freundschaft und dem Familienleben erzählte.

Alexander und Margarethe Spanny aus Klosterneuburg freuen sich auf den Auftritt Foto: Johannes Haslhofer

Darüber hinaus teilte Kristan stolz seine Erfahrungen von Vaterfreuden mit Teenagertöchtern - weil Kinder mit 16 Jahren bekanntlich besonders pflegeleicht sind. Weitere Abgründe des modernen Daseins wie Zwangsfreundschaften mit anderen Eltern und beinahe tödliche Wespenunfälle beim Activity mit eben diesen rundeten den gelungenen Abend ab. Seine Reflexionen mündeten in der Erkenntnis, warum beim Humor doch irgendwo letzten Endes jeder auf seine eigene Art und Weise Recht hat. Mit dem optimistisch gestimmten Motto „die Flasche ist halb leer, aber ich halb voll“ wurden die zahlreich erschienenen und begeisterten Zuseher, welche die Plätze auf der Donaulände restlos ausfüllten, nach Hause geschickt.

Die nächsten Kabarettgäste auf der Donaubühne werden Michael Mittermeier (4. Juli) und Martina Schwarzmann (10. August) sein. Musikalisch geht es auf der Bühne mit Martin Grubinger & Friends (22. Juli) und Wolfgang Ambros (12. August) weiter.