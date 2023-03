Tulln: Pollenwarnstufe und immer mehr Allergien

www.pollenwarndienst.at zeigte am vergangenen Montag für die Stadt Tulln Stufe drei an. Die Pollensaison hat also bereits begonnen. „Die am häufigsten auftretenden Allergien sind sogenannte Allergien vom Soforttyp, deren Symptomatik meist gekennzeichnet ist durch juckende, tränende Augen, Niesattacken mit Fließschnupfen oder verstopfter Nase und im schlimmsten Fall auch allergisches Asthma mit Atemnot“, weiß die Tullner Allgemeinmedizinerin Andrea Becker.

Ursachen dafür seien verschiedene Allergene, also Stoffe, auf die man allergisch ist, die saisonal oder ganzjährig Beschwerden verursachen können. Im Frühjahr beginnend mit den Frühblühern (Hasel, Erle, Birke), gefolgt von Gräsern ab Anfang Mai und schließlich Ragweed und Beifuß im Herbst. Ganzjährige Allergien verursachen etwa der Kot der Hausstaubmilbe und Schimmelpilzsporen sowie natürlich verschiedene Haustiere.

Die Ärztin ergänzt: „Ich beobachte in meiner Ordination einen Anstieg der Allergien, wobei auch bei Kindern schon im frühen Lebensalter Beschwerden auftreten. Eine familiäre Häufung ist typisch.“

Je nach Art der Allergie können einerseits Sanierungs- und Reinigungsmaßnahmen oder Kontaktvermeidung, andererseits eine medikamentöse Therapie in Form von Augentropfen, Nasenspray oder Tabletten bzw. eine mehrjährige Desensibilisierung zur Linderung beitragen. Auch alternative Behandlungen wie Akupunktur und Homöopathie können begleitend hilfreich sein.

