Königstettner Herbstlauf findet 2022 wieder statt

Werbung

Bei der Generalversammlung des Alpenvereins im FF-Haus gratulierten Geschäftsführerin Walter Grabler und Kassierin Doris Koranda dem Ehrenvorsitzenden Josef Nagl zu seinem 60. Geburtstag.

Wertvolle Verstärkung im Mitarbeiterteam gibt es nun beim Lauftreff bzw. Herbstlauf durch Stefanie Reißner, bei den Bikern mit Peter Skov, bei den Alpinen durch Stefan Naschberger und Tanja Vrana.

Koranda-Nachfolgerin Reißner stellte Neuerungen vor

Johannes Plessl (Teamkoordinator Alpin), Walter Fichtenbauer (Mittwochswanderer und -radler), Michael Rubitzko (Mountainbike Mittwochs- und Sonntagsausfahrten) sowie Walter Grabler in Vertretung für Gertraud Grabherr (Naturschutz und Umwelt) berichteten von den Aktivitäten des vergangenen Jahres und den für heuer geplanten.

Rainhart Koranda (Lauftreff) verabschiedet sich nach 16 Jahren vom Herbstlauf und überreicht an Stefanie Reißner. Sie stellte einige geplante Neuerungen diesbezüglich vor: „Der 16. Herbstlauf am 8. Oktober findet für Knirpse, Kinder und Jugendliche am Sportplatz statt. Der Erwachsenenlauf startet beim Sportplatz und der Rundkurs führt dann teilweise am Hauptgraben entlang. Neu ist der geplante Staffellauf von ca. 12 km in 3er Mixed Teams.“

Im Anschluss an die Berichte referierte Albert Treytl (Österreichische Touristenklub Klosterneuburg) über das Projekt „Wegepaten im Markierungsgebiet des ÖTK“. Hierbei geht es um die Kontrolle einzelner Wege durch Mitglieder bzw. befreundete Vereine, eventuell kleine Wegewartungsarbeiten sowie Unterstützung bei größeren „Sachen“.

Wer Wegepate werden möchte, kann sich gerne unter wege@oetk-klosterneuburg.at bzw. 0664 / 6127230 (Albert Treytl) melden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.