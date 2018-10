Asyl: ÖJAB-Haus in Greifenstein wird wiedereröffnet .

In Greifenstein in der Gemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) wird am Dienstag das ÖJAB-Haus wiedereröffnet, in das bis zu 48 unbegleitete minderjährige Fremde einziehen werden. Das Quartier gilt laut dem Büro von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) als Pilotprojekt.