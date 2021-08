Niederösterreichs längste Fischwanderhilfe mit 12,5 Kilometer Länge macht es künftig möglich: Das Donaukraftwerk Altenwörth wird barrierefrei für Wasserlebewesen. Vom Eisernen Tor in Rumänien bis nach Ybbs wird die Donau wieder durchgängig und mit ökologischen Rückzugsmöglichkeiten aufgewertet. Die wichtigsten Bauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Verbund-Projektleiter Hannes Einfalt (Mitte) eröffnete gemeinsam mit Zwentendorfs Bürgermeisterin Marion Török und Bürgermeister Wolfgang Benedikt aus Kirchberg am Wagram die neue Brücke über den Altarm. Verbund

Verbund-Projektleiter Hannes Einfalt konnte zusammen mit Bürgermeisterin Marion Török (Zwentendorf) und Bürgermeister Wolfgang Benedikt (Kirchberg) die neue Brücke über den Altarm wieder dem Verkehr übergeben. „Wir danken den Anrainern für die Geduld und freuen uns, dass wir es früher als angenommen geschafft haben, die Arbeiten abzuschließen. Die Querung des Kraftwerks Altenwörth und der Donauradweg am linken Ufer sind jetzt wieder ohne Einschränkungen nutzbar“, so Hannes Einfalt.

Insgesamt wurden bei den Arbeiten 580.000 m 3 Kies und Feinsediment bewegt. Das Aushubmaterial wird vor Ort im Bereich des Altarmes genutzt. Etwa 75.000 m 3 Schlamm wurden aus dem Altarm abgesaugt. Zusammen mit dem neuen Biotop und weniger Sedimenteintrag durch die Umleitung der Zubringer wird sich die Wasserqualität spürbar verbessern.

Wasserqualität im Altarm verbessert

Zusätzlich zur Fischwanderhilfe verbessert Verbund als Kraftwerksbetreiber zusammen mit der Marktgemeinde Kirchberg die Wasserqualität am Altenwörther Altarm. An beiden Ufern des Altarmes wird ein künstliches Biotop errichtet, zur Selbstreinigung des Wassers. Das Überangebot an Nährstoffen wird gefiltert und reduziert. So soll das Algenwachstum auf natürliches Maß gebremst werden. Vorbild ist der Altarm beim Donaukraftwerk Greifenstein.

Ab August wird damit begonnen, die Fischwanderhilfe schrittweise zu fluten. Nach einjähriger Bauzeit ist das Bett der neuen Fischwanderhilfe fertiggestellt. Eine erste Teilflutung verbindet nun das Krems-Kampgerinne mit der Donau. Diese Dotationsversuche werden bis in den Herbst andauern und sollen die Dichtheit des Umgehungsflusses sicherstellen.

EU als maßgeblicher Finanzier des Projekts

Das Projekt „LIFE Network Danube Plus“ wird von Verbund umgesetzt und maßgeblich finanziert von der EU im Rahmen des LIFE+ Programms, dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, der Landesregierung Niederösterreich sowie dem Landesfischereiverband Niederösterreich. Beteiligt sind an dem zukunftsweisenden Umweltprojekt zudem die an den Kraftwerken Greifenstein an der Donau und Altenwörth strombezugsberechtigten Unternehmen EVN AG, Wien Energie AG, Energie AG sowie die Kärntner Elektrizitäts-AG und die Vorarlberger Kraftwerke AG.