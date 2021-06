Um den Betrieb innerhalb des Müllplatzes effizienter und sicherer zu gestalten, wurde das Altstoffsammelzentrum am städtischen Bauhof im letzten Jahr etwas umstrukturiert und mit einer zweiten Einfahrt ausgestattet. Diese führt direkt zum Grünschnittplatz mit Entsorgungsmöglichkeiten für Grünschnitt, Altpapier und Altholz und ist dank elektronischem E-Card-Zutrittssystem seit April zu verlängerten Öffnungszeiten nutzbar.

Sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Nutzer hat sich das System sehr gut eingespielt. Das Fazit zwei Monate nach Einführung des Systems lautet: Das Angebot wird rege genutzt: 764 Personen aus Tulln haben bisher ihre E-Card im Bürgerservice des Rathauses registriert, um dieses Angebot nutzen zu können.

Außerdem konnte man feststellen, dass es gut funktioniert – bis auf wenige Ausnahmen, in denen sich Nutzer nicht an die Regeln des Abfallzentrums halten, indem sie etwa Müll unerlaubt am Grünschnittplatz ablagern oder sich unbefugt Zutritt in den abgesperrten Bereich verschaffen.

Dank Videoüberwachung konnte jetzt ein besonders dreister Fall dieser Besitzstörung nun aufgeklärt werden. Dabei war der Zaun zum geschlossenen Bereich gewaltsam geöffnet worden, mit dem Auto eingefahren und dort mehrere Elektrogeräte abgeladen. Die beteiligten Personen konnten ermittelt und angezeigt werden.

Einbruch und unerlaubtes Ablagern

Bürgermeister Peter Eisenschenk appelliert an die Bevölkerung: „In Tulln ist uns korrekte Mülltrennung ebenso ein Anliegen wie respektvolles Miteinander. Wir ersuchen unsere Bürgerinnen und Bürger, sich auch bei der Nutzung des Altstoffsammelzentrums an die Regeln zu halten.“