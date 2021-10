Der Planungs- und Beteiligungsprozess zur Umgestaltung des Nibelungenplatzes läuft seit rund sechs Monaten. In einem Abstimmungsgespräch aller Fraktionen am 4. Oktober wurde folgender Zeitplan vereinbart: Am 9. November werden vom Gemeinderat die drei Gestaltungsvarianten, die modular aufeinander aufbauen und Gegenstand der Volksbefragung sein werden, beschlossen.

Diese drei Varianten und welche Gestaltungselemente und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger in jeder von ihnen Platz finden, das wird rechtzeitig vor der Volksbefragung präsentiert. Informiert wird einerseits in einer Projektzeitung, die an jeden Haushalt geschickt wird, andererseits in einer öffentlichen Veranstaltung im Atrium des Rathauses, dem zweiten Stadtforum am 17. November. Ausgestattet mit diesen Informationen können die Bürger der Stadtgemeinde ihre Entscheidung treffen, und zwar in einer Volksbefragung am Sonntag, 5. Dezember 2021.

Thomas Peischl Autofrage spielt eine große Rolle

Was bisher geschah: Auf Ideensammlung und -bündelung folgte Ende August die „Perspektivenwerkstatt“ mit dem ersten öffentlichen Stadtforum. Dort zeigten qualifizierte Planungsbüros auf, welche Maßnahmen/Wünsche aus der Bevölkerung welchen Umfangs zu welchen Kosten aus fachlicher Sicht möglich erscheinen. Basierend darauf arbeitet das Planungsbüro „Raumposition“ in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros der Perspektivenwerkstatt drei Vorschläge unterschiedlichen Umfangs aus. Diese Vorschläge werden in den nächsten Wochen von allen politischen Parteien gemeinsam diskutiert.