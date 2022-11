St. Andrä-Wördern bot alternatives Leopoldi-Entertainment

Der Alternative Leopoldimarkt am Dorfplatz war ein Angebot für die ganze Familie in gemütlicher und ruhiger Atmosphäre. In den Ateliers und Werkstätten gab es Upcycling-Design sowie Kunsthandwerk zu bestaunen und zu erstehen. Außerdem gab es Kunst- & Kreativ-Workshops für Groß und Klein.

Highlight war das Karussell der Fundgegenstände, Ökotainment vom Feinsten. Denn während bis zu fünfzehn Personen am Ringelspiel Platz nehmen, treten ein oder zwei Personen auf den Fahrrädern kräftig in die Pedale, um das Ganze in Schwung zu bringen.

Die beliebten Spielestationen und Kreativprogramme waren über den Hof verteilt: Paul Daniels G’schichten-Werkl, Puppenspiel aus „dem Nähkästchen“ (Karin Duit) im Wintergarten, Feuershow (Ela & Thorsten), Bristlebots in Nikos Wunschwerkstatt und auf „Daniel Düsentriebs“ Spuren wurden Zahnbürstenroboter gebaut.

All das und mehr gab es im Innenhof zu tun, so Obmann Joschi Sedlak, der sich mit dem ganzen Team und vor allem den Besuchern über einen Alternativen Leopoldimarkt mit zurückgewonnener „Normalität“ freute.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.