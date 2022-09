Starköchin Sarah Wiener kochte live in St. Andrä-Wördern

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer lud die Grüne EU-Abgeordnete und Starköchin Sarah Wiener zu Chill und Cook in die Hofküche ein. Zuvor wurde noch beim „Distelfink“ frisches Gemüse eingekauft. Daniel Steinlesberger und Jürgen Soecknick begrüßten Wiener mit einem Kräuterstrauß. Sie zeigte sich über die Vielfalt der Sorten bei Obst und Gemüse erfreut, denn in den Supermärkten sei die Sortenauswahl wesentlich geringer und die Transportwege sind oft groß. Dass auch eine Imkerei am Areal von Distlfink ist, freute sie besonders, ist sie doch selbst unter die Imkerinnen gegangen.

Besonders die Herz-Tomaten haben es der Köchin angetan. Wiener probierte an Ort und Stelle und ließ sich die Produktion genau erklären. Da man Brunnenwasser zur Verfügung hat, ist der allgemeine Wassermangel hier nicht so gravierend.

Daniel Steinlesberger, Sarah Wiener, Vizebürgermeister Ulli Fischer und Jürgen Soecknick beim Einkauf im Gärtnerhof Distlfink. Foto: Sibera

Steinlesberger und Soecknick sind mit dem beim Distelfink erwirtschafteten Ertrag der Ernte auch finanziell zufrieden: „Reich wird man nicht, aber man hat ein gutes Auskommen. Die Zeit, die aufgewendet werden muss, darf man gar nicht rechnen. Dafür macht der Job Spaß und man trägt etwas zum Umdenken im Bezug auf Lebensmitteln bei.“

Mit vollen Einkaufskörben fuhr das Team zur Hofküche. Das Küchenteam hatte bereits Vorarbeit geleistet, die noch von Sarah Wiener vollendet wurde. Es gab eine Gemüsesuppe, Gemüseauflauf und Marillenknödel. Diese wurden auf Wunsch von Wiener nicht wie üblich mit einem Topfenteig, sondern aus einem Erdäpfelteig zubereitet.

Die Grünen luden zum Essen und Getränken ein, das auch Bürgermeister Maximilian Titz, den Ortsvorstehern Wolfgang Seidl und Hans Müllner sowie den Gemeinderäten Miriam Hülmbauer und Aida Maas Al Sania, wie ebenfalls dem Küchen- und Serviceteam rund um Barbara Resl, Jasmin Gusterschitz, Christine Hülmbauer, Lisa Fischer, Robert Hülmbauer sowie den zahlreichen Gästen hervorragend schmeckte.

