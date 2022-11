Ein Kränzchen mit dem Krampus – am Samstag in St. Andrä-Wördern

Die gemeinsamen Besuche bei Krampusläufen in Salzburg haben inspiriert. Und so hat eine kleine Gruppe aus St. Andrä-Wördern beschlossen, eben dieses Brauchtum auch in unseren Breiten wieder aufleben zu lassen: Die Hagenthaler Krampusse waren geboren.

„In der heutigen Zeit fallen viele Brauchtümer und Gepflogenheiten immer mehr in Vergessenheit oder spielen in der schnelllebigen Gesellschaft immer weniger eine Rolle. Um dem ein wenig gegenzusteuern, will man dieses Brauchtum weitergeben“, erklären die lokalen Kramperln.

„Aktuell zählt der Verein elf Krampusse, zwei Nikoläuse, zwei sogenannte ,Waldschratt‘, zwei Engerln und sieben Helfer.“

Die Vision kam schon vor Corona. Die Pandemie hat die Pläne kurzzeitig eingebremst, aber keineswegs gestoppt: Seit Oktober 2022 ist die Gruppe ein offizieller Verein. „Aktuell zählt der Verein elf Krampusse, zwei Nikoläuse, zwei sogenannte ,Waldschratt‘, zwei Engerln und sieben Helfer“, bilanziert die Truppe um Andreas Koberger.

Und sie planen Großes: das erste Hagenthaler Krampuskränzchen am Samstag, 3. Dezember. Die Kramperl freuen sich auf ihr Premiere-Event: „Um 17.00 Uhr findet der ,Kindernachmittag‘ statt, hier soll den Kindern ein Leuchten in die Augen gezaubert werden. Da spielt die ,Show‘ noch keine große Rolle.“

Die rückt später in den Fokus: „Am Abend soll dann schon eher ,eingeheizt‘ werden. Das ist dann schon mehr ein Showlauf, für Erwachsene gedacht“, lockt der Verein auf den Parkplatz der Feuerwehr St. Andrä-Wördern.

Bei den Besucherinnen und Besuchern ist ein Funken Mut gefragt. Die schaurigen Masken, die beim Krampuskränzchen zum Einsatz kommen, verlieren bei näherer Betrachtung aber das Gespenstische: Denn die Kramperl tun Gutes! Der Reinerlös von Speis und Trank wird nämlich an „Felix, den Kämpfer“, einen krebskranken Buben aus dem Bezirk gespendet.

Wer nicht genug von Krampus, Engerln und Co. bekommt, kann die Gruppe privat buchen, der Verein bietet im näheren Umkreis von St. Andrä-Wördern Hausbesuche an: „Für den 5. und 6. Dezember gibt es noch wenige Restplätze“, so der Verein. hagenthaler-krampusse.at

