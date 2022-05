Bald Natur im Wald erleben: Sieghartskirchens Josefspark wird eröffnet

Werbung

Am Freitag, 3. Juni, wird der Josefspark am Kuhberg eröffnet. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor dem Gemeindeamt für die gemeinsame, circa zehnminütige Wanderung zum Josefspark am Kuhberg.

Um 9.45 Uhr wird Bürgermeisterin Josefa Geiger den Naturpark im Wald mit musikalischer Unterhaltung durch die Volksschulklassen 2c und 3b eröffnen. Bei einer Rätselrallye erfolgt ein gemeinsames Erkunden des neuen Naturerlebnisses. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es dann eine gesunde Jause gratis.

