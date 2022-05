Riverside Session 2022: Hochkarätiges Festival in Tulln

Werbung

Kommenden Samstag wird der Skateplatz an der Tullner Donaulände zu einem Schauplatz mit zahlreichen prominenten Gästen, Sportlerinnen und Sportlern. Unter dem Namen „Riverside Session“ eröffnet eine neue Miniramp, die der Tullner BMX-Legende Senad Grosic gewidmet wird.

Wer sich selbst auf die Rampe wagen möchte, kann sich unter https://www.riversidesession.com/registrierung für die beiden Bewerbe „BMX Cash For Tricks“ sowie den „Best Trick“ anmelden. Die ersten 30 Teilnehmer sichern sich ihren Startplatz und zeigen ihre eindrucksvollsten Tricks einer hochkarätigen Jury.

Im Zuge der Veranstaltung erwarten die Besucher sportliche Wettbewerbe, eine Flugshow des Red Bull Skydive Teams und Gewinnspiele mit jeder Menge Spaß und Action.

Programm am 28. Mai: 10 Uhr Get Together, 11 Uhr Eröffnung, 11.30 Uhr Show Red Bull Skydive Team, 12 Uhr Miniramp Free Session, 14 Uhr BMX Cash For Tricks, 16 Uhr Airbag Best Trick, 17 Uhr Preisverleihung, 18 Uhr Ausklang Red Bull Event Car, 22 Uhr Veranstaltungsende.

