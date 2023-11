Bezirk Tulln: Jeder dritte Arbeitslose ist 50+

Die vorherrschende wirtschaftliche Rezession zeigt weiterhin Wirkung und sorgt auch im Arbeitsmarktbezirk Tulln für ein neuerliches Steigen der Arbeitslosigkeit. Ende Oktober waren beim AMS Tulln 1.900 Personen auf Arbeitssuche. Männer und Frauen waren gleichermaßen mit einem Plus von rund zehn Prozent betroffen. „Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Oktober 2019 verzeichnen wir allerdings ein deutliches Minus von 15,1 Prozent", betont AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis. Unter Einrechnung von Schulungsteilnehmern befanden sich insgesamt etwa 2.300 Personen (+11 Prozent) auf Jobsuche oder in Ausbildung. Andererseits ist die Langzeitarbeitslosigkeit um rund 13 Prozent gesunken.

Insbesondere bei den folgenden Personengruppen kam es zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit: ausländische Staatsangehörige (+16%), Personen im Haupterwerbsalter (+13%) und Arbeitskräfte ab 50 (+11,7%). Hingegen waren rund zehn Prozent weniger Jugendliche arbeitslos.

Mittlerweile ist im Bezirk bereits mehr als jeder dritte Arbeitslose 50 Jahre und älter - der Anteil beträgt 38 Prozent an der Gesamtarbeitslosigkeit. Mehr als die Hälfte der Personengruppe 50+ hat gesundheitliche Probleme. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei „nur" 35 Prozent. Gleichzeitig hält die starke Arbeitskräftenachfrage weiter an - im Arbeitsmarktbezirk Tulln sind 678 freie Stellen gemeldet. „In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot muss die Generation 50+ im Rahmen der Personalsuche der Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns ein großes Anliegen, Unternehmen beim Recruiting in diese Richtung zu bestärken", so Schultheis.

Ende Oktober waren beim AMS Tulln 48 freie Lehrstellen und 44 Lehrstellensuchende gemeldet. „Angebot und Nachfrage passen nicht immer zusammen, gründliche Information und Beratung ist daher ein wesentlicher Faktor für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt. Personen ohne Berufs- oder Ausbildungsabschluss sind im Einzelfall im Verlauf ihres Erwerbslebens bis zu zwölf Jahre arbeitslos. Unsere Einladung an alle, die vor der Entscheidung stehen, wie sie sich beruflich entwickeln wollen: mit dem AMS Kontakt aufnehmen, sich lehrstellensuchend melden und unser vielfältiges Beratungsangebot rund um die Berufswelt nutzen", betont AMS-Geschäftsstellenleiter Schultheis.