110 mehr Arbeitslose im Bezirk Tulln im Juni im Vergleich zu 2022

GesamtBestand/Veränderung zum VJ absolut/ in Prozent

Absdorf 48-1-2,0% Atzenbrugg 61 +20 +48,8% Fels am Wagram 38 +11 +40,7% Grafenwörth 43 +2 +4,9% Großriedenthal 12 +6 +100,0% Großweikersdorf 35-14-28,6% Judenau-Baumgarten 44 +5 +12,8% Kirchberg am Wagram 44-2-4,3% Klosterneuburg 410 +1 +0,2% Königsbrunn am Wagram 19 +6 +46,2% Königstetten 41 +11 +36,7% Langenrohr 39 +2 +5,4% Michelhausen 78 +16 +25,8% Muckendorf-Wipfing 20-3-13,0% St. Andrä-Wördern 147 +14 +10,5% Sieghartskirchen 125-5-3,8% Sitzenberg-Reidling 35 +1 +2,9% Tulbing 48 +4 +9,1% Tullne 331 +30 +10,0% Würmla 30 +/-0 +/-0,0% Zeiselmauer-Wolfpassing 46 +9 +24,3% Zwentendorf an der Donau 83-3-3,5% - Gesamt1.777+110 +6,6%