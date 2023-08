Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln steigt um 9,3 Prozent

Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt auch im Bezirk Tulln im Jahresvergleich für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gegenüber Juli 2022 liegt die Zahl der arbeitsuchenden Frauen und Männer um 171 (+9,3%) höher. "Gegenüber dem Vorkrisenniveau im Juli 2019 verzeichnen wir jedoch einen deutlichen Rückgang um -14,07%", erläutert AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis.

Insgesamt waren mit Ende Juli im Bezirk 2.003 Personen beim AMS gemeldet: 991 Männer (+38 bzw. +4,0%) und 1.012 Frauen (+133 bzw.+15,1%). Unter Einberechnung von Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer befanden sich 2.338 Personen (+153 bzw. +7,0%) auf Jobsuche.

Bei folgenden Personengruppen gab es eine Zunahme der Arbeitslosigkeit: Jugendliche (+20,6% bzw. +34), ausländische Staatsangehörige (+21,5% bzw. +87) und Personen im Haupterwerbsalter (+12,6% bzw. +123). Erstmals seit mehr als 2 Jahren stieg - wenn auch leicht - die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitskräfte ab 50 (+2,0% bzw. +14).

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit in Niederösterreich bereits 23 Monate in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Arbeitsmarktbezirk Tulln im Vergleich zum Juli 2022 um -25,0% gesunken“, erklärt Hans Schultheis. Trotzdem sei die Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd.

Die Unternehmen des Bezirks suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Juli 2023 waren mit 827 freien Stellen um 19,2% weniger als im Rekordjahr 2022 gemeldet. Im laufenden Jahr konnten bisher 2.159 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Insgesamt 2.640 AMS-Kundinnen und Kunden aus dem Arbeitsmarktbezirk Tulln haben ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.