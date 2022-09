Neue Leitung im Pfarrverband Wagram-Au

Die Erzdiözese Wien erweiterte den Pfarrverband Wagram-Au. Er umfasst die Pfarren Bierbaum, Königsbrunn, Neuaigen, Stetteldorf und nun auch Absdorf.

In der Pfarrkirche Absdorf wurden bei einem feierlichen Festgottesdienst Liviu Balascuti als Pfarrer und Adrian Boboruta als Kaplan von Weihbischof Stephan Turnovszky in ihr neues Amt eingeführt. Der Weihbischof dankte dabei auch den bisherigen Seelsorgern Clemens Kriz (Pfarre Absdorf) und Werner Grootaers de Budt (Pfarrverband Wagram-Au) für ihre Tätigkeit.

Liviu Balascuti (49) stammt aus Rumänien, wo er auch sein Theologie-Studium absolvierte. Er wurde 1998 zum Priester geweiht. Sein Berufsweg führte ihn von Bukarest, über ein Studium der Kommunikationswissenschaften in Rom, nach Deutschland. In den letzten sechs Jahren war Balascuti leitender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Erftstadt-Ville in der Nähe von Köln.

Adrian Boboruta (63) kommt ebenfalls aus Rumänien. Erst nach einem Kunststudium wechselte er zu Theologie und erwarb später einen Doktortitel in Philosophie. Er wurde 1991 zum Priester geweiht. Seine bisherigen beruflichen Stationen waren Rumänien, Frankreich, Italien und Kanada.

Beide Priester freuen sich auf ihre Aufgaben im Pfarrverband. Pfarrer Balascuti verriet seine Vision: „Ich träume von einem Pfarrverband, der zusammenwachsen will und mehr Gemeinschaftsaktivitäten setzt. Ich träume von leidenschaftlichen Jesus-Freunden, von Menschen, die die Kirche als Wohnort Gottes spüren.“

Er versprach auch, seinen Beitrag für das Miteinander im Pfarrverband zu leisten. Ein Miteinander, das beim Gottesdienst bereits spürbar war. Bei den Vertreterinnen und Vertretern aus den Pfarrgemeinden und der Politik, beim Chor, der für die musikalische Gestaltung sorgte, und auch in den Geschenkkörben an die neuen Priester waren alle fünf Orte präsent.

