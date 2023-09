„Gläserne Amtshäuser“ für den Bezirk Tulln?

Ein Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz, also der Abschaffung des Amtsgeheimnisses, liegt nun endlich vor. Nur Gemeinden über 10.000 Einwohner sollen jedoch davon betroffen sein. Alle anderen müssten dann Bürgeranfragen zu Projekten wie Bauvorhaben oder Umwidmungen nicht beantworten. Was sagen Bürgermeister aus dem Bezirk und Oppositionspolitiker dazu?

„Wir stehen dahinter, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu unseren Projekten und den Entscheidungsfindungsprozessen bei deren Umsetzung zu bieten – denn Transparenz ist sehr wichtig, um das Vertrauen in Verwaltung und Politik zu erhalten und zu stärken. Bei der proaktiven Veröffentlichung von Informationen wäre es allerdings wichtig, eine Balance zu finden aus dem enormen Aufwand, den dies für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zu der eigentlichen Projektarbeit bedeutet, und der tatsächlichen Nachfrage dieser bereitgestellten Informationen in der breiten Masse der Bevölkerung“, meint Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP).

Die Website der Stadtgemeinde bietet schon lange ein umfangreiches Angebot an Informationen, wie etwa die Protokolle zu den Gemeinderatssitzungen und eine digitale Amtstafel.

„Ich glaube, je mehr Informationen abrufbar sind, desto geringer werden die direkten Bürgeranfragen sein“, meint Stadtrat Hubert Herzog (SPÖ) und ergänzt: „Die Bestimmungen zu Amtsverschwiegenheit und Auskunftspflicht erscheinen mir nicht mehr zeitgemäß, daher bin ich für deren Abschaffung ausgenommen in sensiblen Bereichen. Daraus darf aber kein Mehraufwand für die Gemeinden entstehen und das Grundrecht auf Datenschutz muss gewährleistet bleiben.“

Zurückhaltend sieht St. Andrä-Wörderns Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) den Entwurf: „Ich bin nicht gegen die Offenlegung, wir haben nichts zu verbergen“, sagt er. Aber: „Es gibt ja schon die Auskunftspflicht in der Gemeindeordnung, die Bilanz, die Bauordnung, alles ist einsehbar.“ Die Informationspflicht bedeute einen enormen Aufwand. Mit unter 10.000 Einwohnern trifft es die Gemeinde nach derzeitigem Stand noch nicht. Titz wünscht sich im Falle des Falles genaue Regeln, um eine Überlastung der Gemeinden zu verhindern.

„Transparenz darf schon etwas kosten“

„Transparenz auf allen Ebenen ist wichtig. Das gilt natürlich auch für Gemeinden unabhängig ihrer Größe“, konstatiert hingegen geschäftsführender Gemeinderat Alfred Stachelberger (SPÖ). Umfassende Informationen seien die Basis für Akzeptanz bei Entscheidungen. Als einzige Argumente dagegen werden derzeit der damit verbundene Arbeitsaufwand und dessen Kosten genannt. „Das heißt, weil's Geld kostet, soll's keine Transparenz geben?“, fragt Stachelberger.

Auch kleine Gemeinden verfügten bereits über eine Homepage und können damit ohne großen Aufwand jede Information zur Verfügung stellen. Sein Vorschlag dazu: Verbände für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes für alle Gemeinden, analog zu beispielsweise Standesamtsverbänden.

Anders sieht das Marion Török (SPÖ), Bürgermeisterin in Zwentendorf: „Die Gemeinden kommen jetzt schon an die personellen und finanziellen Grenzen. Einerseits verlangen alle weniger Bürokratie, aber die Abwicklung von solchen Gesetzen ist ein administrativer Verwaltungsaufwand, der in weiterer Folge die Verwaltungserledigungen noch verlangsamt. Das muss allen klar sein.“

Gegen die Abschaffung des Amstgeheimnisses positioniert sich geschäftsführender Gemeinderat Michael Grubmüller, (ÖVP): „Auch wenn die Gemeinde Zwentendorf mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz nicht betroffen sein wird, bin ich persönlich gegen die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Die Verwaltungsakte betreffen hochsensible persönliche Daten oder Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein sollten.“

„Bei uns kann man alles erfahren“

„Ich denke, dass unsere Gemeindebürger bestens informiert werden“, sagt Franz Schneider, Bürgermeister der kleinsten Gemeinde des Bezirks Tulln, Großriedenthal, mit derzeit knapp 980 Einwohnern.

Am Jahresende gibt es eine Gemeindezeitung, Informationen finden sich regelmäßig auf der Internetseite der Gemeinde. Sobald die Protokolle der Gemeinderatssitzungen genehmigt sind, können sie auf der Homepage nachgelesen werden, auch der Rechnungsabschluss und Voranschlag. „Wenn sich jemand für die Vorgänge in der Gemeinde interessiert, dann kann er bei uns alles erfahren“, sagt Schneider.

„Das mit der Information der Bürger, das funktioniert bei uns“, bestätigt auch SPÖ-Fraktionsvorsitzender Jürgen Kneissl. „Sogar Verordnungen über Gemeindegebühren finden sich auf der Homepage. Diesbezügliche Vorschläge der SPÖ sind schon vor einiger Zeit angenommen worden.“ Auch gegenüber den Mandataren werden die Abläufe im Gemeindeamt transparent dargestellt, so Kneissl.