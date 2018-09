In der Pfarre St. Severin geht eine lange Ära zu Ende. „Gemeinsam mit Altpfarrer Anton Schwinner feierte der neue Verantwortliche der Pfarre, Provisor Reginald Ejikeme, seinen ersten Gottesdienst in der Kirche St. Severin.

Während der Heiligen Messe stellte sich der neue Provisor persönlich vor. Die Bestellungsurkunde der Diözese St. Pölten wurde im Anschluss von Altpfarrer Anton Schwinner der Pfarrgemeinde vorgelesen.

Die Amtsübergabe war geprägt von Herzlichkeit und Respekt: „Ich wünsche dir, dass du ebenso große Freude an der Arbeit in St. Severin hast, wie ich sie immer gehabt habe“, so Pfarrer Schwinner.

Seit 1982, dem 1.500sten Todestag des Hl. Severin war Anton Schwinner als Pfarrer in St. Severin tätig. Für ihn war St. Severin ein „Glücksfall, verbunden mit viel Freude“, wie er sagte, und meinte „es ist nun Zeit, die Leitung der Pfarre in jüngere Hände zu legen.“

An Samstagen und Sonntagen, an denen Provisor Reginald in Langenlebarn die Hl. Messe feiert, wird ihn Altpfarrer Schwinner in St. Severin vertreten. Den Freitag-Nachmittag-Gottesdienst im Rosenheim wird er weiter mit den Heimbewohnern feiern. Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse werden in Zukunft von Provisor Reginald übernommen.