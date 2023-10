Sieghartskirchen: Tag des offenen Ateliers

Andrea Harold präsentierte am Tag der offenen Ateliers in ihrer Künstlerwerkstatt in Sieghartskirchen zahlreichen Besuchern ausdrucksstarke Malerei und Grafiken. Ihr Motto: „Die Kunst des Lebens einfangen“.

Zu ihrem vielfältigen Portfolio zählen unter anderem Zeichnungen und Studien mit Bleistift, Kohle und Ölkreide, Acrylmalerei und Resin Art. Die diplomierte Pädagogin, die Englisch und Bildnerische Erziehung unterrichtet, beschäftigt sich schon seit Kindestagen intensiv mit Zeichnung, Malerei und Fotografie. Harold erzählt: „Mein künstlerischer Ausdruck hat im Laufe der Jahre viele Phasen durchlaufen und so habe ich eine ganz persönliche Herangehensweise und Perspektive entwickelt - immer auf der Suche nach dem nächsten spannenden Projekt.“