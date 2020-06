Die Musikschulen des Bezirks bieten ein umfangreiches Angebot an Popularmusik: Von E-Gittarre, über Pop Piano bis hin zum Drum Set.

Die Einsatzgebiete der E-Gitarre sind in den traditionellen und aktuellen Stilen des Jazz, der Rock- und Popularmusik, basierend auf einer harmonischen und rhythmischen Interaktion mit den anderen Instrumenten einer Band. Gitarrenparts sind in erster Linie gut getimte melodie- und akkordbezogene Fragmente, bei denen die Klangmöglichkeiten des Instrumentes zum Ausdruck kommen. Der Improvisation kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Besonderes Augenmerk im Unterricht gilt der Harmonielehre und der Gehörbildung. Einstiegsalter: zwischen zehn und 12 Jahren.

In den meisten Bands ist der Bass, egal ob elektrisch oder akustisch, in seiner Eigenschaft als fundamentales Begleitinstrument unverzichtbar. In der Praxis ergibt es sich oft, dass E-Bass-Schüler im fortgeschrittenen Stadium auch den Kontrabass erlernen. Die Vermittlung der Grundlagen klassischer Kontrabasstechnik stellt die Basis für weiterer Spieltechniken dar. E-Bass ab sieben Jahren.

Im Fach Tasten Popular trifft man auf die verschiedensten Stile der Popularmusik – sei es Boogie, Ragtime, diverse Jazzstile, Rock/Funk und nicht zuletzt alle Arten des Pop Piano Spiels. Die Rhythmik, die Harmonien und auch die Improvisation werden hier in den Vordergrund gerückt. Neben Solostücken spielt auch das Zusammenspiel mit anderen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig lernt man mit den verschiedenen Sounds von elektronischen Klangerzeugern (Synthesizer, Laptop) umzugehen. Ab sechs Jahren.

Drum Set gehört zur großen Gruppe der Schlaginstrumente. Eine immer größer werdende Gruppe bilden „spätberufene“ Teenager, die sich das Ziel gesetzt haben, ihre populären Lieblingssongs zu trommeln. Oft ist es auch der Wunsch, als Mitglied in einer Pop- oder Rockband zu spielen. Neben der Schlägelhaltung sind vor allem auch die Bereiche Pulsgefühl, Rhythmus sowie Koordination von Händen und Füssen ein wichtiger Teil des Unterrichts. Es gibt vielfältige Lösungen, um dieses Instrument zuhause in angenehmer Lautstärke spielen zu können.