Tag der Offenen Tür im PSZ Tulln

„Zu uns kann kommen, wer Hilfe braucht“, ermutigt das Team des Psychosozialen Zentrums (PSZ) Tulln. Viele Klientinnen und Klienten werden aus dem medizinischen Bereich zugewiesen, doch wer aus eigenem Antrieb direkt hier Unterstützung sucht, ist ebenfalls willkommen. Ein unverbindliches Erstgespräch kann klären, wie und ob hier ein gemeinsamer Weg gefunden werden kann.

Hilfe bietet die gemeinnützige Organisation Menschen ab 16 Jahren, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind, sowie deren Angehörigen. Das umfasst kostenlose Beratung, Begleitung und Behandlung. Dazu gehören in Tulln die psychosoziale Begleitung und medizinische Behandlung im Psychosozialen Dienst und in der Suchtberatung, die Beratung für Kinder psychisch kranker Eltern, die Unterstützung in der Erlangung und Erhaltung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Arbeitsassistenz sowie die soziale und berufliche Rehabilitation in den Werkräumen.

Tagesstruktur und Kontakte finden Betroffene in den Clubs, individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung im Bereich Wohnen in den Wohnhäusern und durch die mobile Wohnassistenz in der eigenen Wohnung.