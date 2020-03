Die Zahl der Erkrankungen ist bis Dienstagmittag niederösterreichweit auf 39 angestiegen. Die meisten Erkrankungen gibt es im Bezirk Korneuburg, wo mittlerweile 25 Personen betroffen sind. Im Bezirk Tulln wurden zehn Covid-19-Erkrankungen festgestellt, im Bezirk Hollabrunn zwei und in den Bezirken Mistelbach und Bruck/Leitha je eine. Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher 574 Personen getestet, 529 davon negativ. Sechs Ergebnisse sind noch offen.

Doch so neu wie viele annehmen, ist das heimtückische Virus nicht. Eine besonders aggressive Form hat bereits vor vier Jahren den Tullner Promi-Friseur Rudi Fiedler („Gruppa l‘Ultima“) befallen. Ein Ägyptenurlaub endete im Dezember unterm Sauerstoffzelt auf der Intensivstation des Uniklinikums. „Ich hustete schrecklich, bekam kaum Luft“, erinnert sich Fiedler. „Man hat mir gesagt, ich sei österreichweit der 16. Patient mit diesem Virus, zwei haben überlebt, ich war einer davon.“

Noch heute erzählt er gerne, mit welchem Engagement er vom Krankenhausteam gesund gepflegt worden war. An besondere Vorsichtsmaßnahmen kann er sich jedoch nicht erinnern. Quarantäne etwa sei nie Thema gewesen.

„Corona-Viren sind Verursacher von leichten Erkältungen bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Es gibt unterschiedliche Stämme. Jener von 2016 ist dementsprechend nicht mit dem aktuellen Erreger SARS-CoV-2 zu vergleichen“, so der Kommentar von Oberarzt Klaus Gattringer von der Internen Abteilung des Uniklinikums.

Rudi Fiedler – damals zwischen Leben und Tod schwebend und heute wieder (fast) der Alte – ist sensibilisiert was das derzeit grassierende Virus betrifft. Seine Sorge gilt in erster Linie der Familie: „Meine Tochter erwartet in wenigen Wochen ein Baby. Da beginnt man schon nachzudenken.“