Auf Hochtouren wird bereits an der Sommerproduktion „Hin & Her“ von Ödön von Horvath gearbeitet. Zum ersten Mal in der Geschichte der Festspiele wird mit Anke Zisak eine Regisseurin auf Schloss Sitzenberg inszenieren.

Sommerspiele Schloss Sitzenberg Im Schloss Sitzenberg finden seit 2004 die Sommerspiele statt.

Eine weitere Überraschung gibt es im Ensemble, freut sich Intendant Martin Gesslbauer: „Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Michaela Ehrenstein, der früheren Intendantin. Sie wird die Rolle der Frau Hanusch verkörpern.“

Abstimmung zwischen Kostüm, Maske und Schauspielern als Challenge

Als Ferdinand Havlicek wird Michael Duregger zu sehen sein, Anne-Sophie König schlüpft in die Rolle der Eva. Weiters konnte Ben Marecek für die Rolle des Konstantin gewonnen werden. Der Beruf wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt, durch seine Eltern Heinz und Christine Marecek.

privat Anke Zisak ist die erste Regisseurin bei den Sommerspielen.

„Eine besondere Herausforderung bei unserer Produktion 2020 wird die Abstimmung zwischen Kostüm, Maske und den Schauspielern sein. Denn das Stück hält viele kleinere Rollen bereit, sodass es in unserem Ensemble teils zu Doppel-, bzw. Dreifachbesetzungen kommt. Angela Schneider und Reinhard Hauser werden als Multiplayer in vielen verschiedenen Rollen im Dauereinsatz sein,“ erklärt Regisseurin Anke Zisak.

Die Liedtexte von Ödön von Horvath werden für die Sommerspiele Schloss Sitzenberg leicht adaptiert und von Heinz Jiras neu vertont.

Am 5. Juni steigt die Premiere, Dèrniere am 28. Juni

In dem selten gespielten Stück geht es um zwei Länder, eine Grenze, eine kleine Brücke im Niemandsland und den abgeschobenen Ferdinand Havlicek. Bizarre Situationen zwischen den Grenzen sind das Ergebnis eines kurzweiligen Hin und Hers. Das Happy End ist für die handelnden Personen zwischen den Ländern zum Greifen nahe.

lepsi.at Michaela Ehrenstein ist wieder auf der Schlossbühne.

Für das Bühnenbild zeichnet Intendant Martin Gesslbauer verantwortlich. Er adaptiert die bestehende Bühne für „Hin & Her“ mit einem Grenzfluss und einer Brücke.

„Hin & Her“ hat am Freitag, 5. Juni Premiere, bis 28. Juni wird gespielt.

Die Sommerspiele Sitzenberg werden durch das Festival-Rahmenprogramm ergänzt.

Am Sonntag, 14. Juni sagen Katrin Fuchs und Andreas Sauerzapf in der Matinee „Für mich solls rote Rosen regnen“ im Pfarrstadl. Am Samstag, 13. Juni, steht das Kinderprogramm „Sagenhafte Märchen“ im Pfarrstadl auf dem Programm.

Alle Infos und Karten unter www.schloss-sitzenberg.at, Kartenverkauf per E-Mail unter karten@schloss-sitzenberg.at, 0664/9490803 (Di., Sa. 10-15 Uhr. Ab Mai: Di-Sa 10-15 Uhr).