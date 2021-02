Bereits seit längerer Zeit beschäftigen Fälle von angeblicher Tierquälerei die Behörden. „Es handelt sich um Giftanschläge“, behaupten Roman und Ingrid Jiptner. Die beiden betreiben seit einigen Jahren den Abhof-Verkauf Wagram Gourmet, haben Speisetauben und Kaninchen auf ihrem Grundstück.

Doch es gibt auch andere Ereignisse in der sonst so friedlichen Ortsgemeinde der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram. Schon von mehrfachem Schusswaffengebrauch im vorjährigen Winter erzählt der Mediziner Roman Jiptner. „Regelmäßig Samstag und Sonntag zwischen 7 und 8 Uhr früh.“

Mehrere wertvolle Speisetauben seien der Knallerei zum Opfer gefallen, fünf Zuchttiere habe man im Sammelzentrum Kollersdorf entdeckt und damals die Kadaver dem Amtstierarzt übergeben, der Tod durch Kugelschussverletzung diagnostizierte.

Die Polizei sagte Familie Jiptner damals zu, alle Jäger und Schusswaffenbesitzer im Ort zu kontrollieren, und tatsächlich hörte die Knallerei auch wieder auf.

Doch im Vorfrühling 2020 verschwand der Bestand an freilaufenden Kaninchen „Blauer Wiener“ über Nacht. „Die Suche nach den Tieren führte uns zu insgesamt drei Standorten, an denen Giftkörner in respektabler Menge über die Grundstücksabgrenzung geworfen worden waren“, so Roman Jiptner. „Tote Tiere wurden massenweise gefunden.“ Die Giftkörner seien über eine etwa zweieinhalb Meter hohe Mauer geworfen worden.

In Causa „Giftkörner“ nicht weiter ermittelt

Im April 2020 wurde Anzeige in der Polizeiinspektion Kirchberg erstattet. Dann habe man auf Antwort der zuständigen Staatsanwaltschaft St.Pölten gewartet. Nachdem Roman Jiptner Anfang Jänner dieses Jahres dort nachfragte, wurde ihm mitgeteilt, dass in der Sache wohl nicht weiter ermittelt würde.

„Es ist scheinbar gleichgültig, dass in diesem speziellen Fall Tierquälerei vorliegt“, ärgern sich Roman und Ingrid Jiptner. Es hätte sich doch um einen Giftanschlag auf Tiere und möglicherweise auch auf Kinder gehandelt. Es gäbe nämlich immer wieder spielende Kinder auf dem Grundstück. Schon bisher hätten sich vor Corona-Zeiten oft Kinder auf dem Gelände aufgehalten. Roman Jiptner: „Nicht auszudenken, was da hätte passieren können, wenn Kinder solche Giftkörner aufgelesen hätten.“

Die gesamte Schadenshöhe für die Jiptners ist jedenfalls bis jetzt auf rund 4.000 Euro angewachsen.