In Tulbing werden Tiere vergiftet

Mit „ACHTUNG an alle Tierbesitzer: Verdacht auf gezielte Giftanschläge auf Haustiere!“, macht die Tierarztpraxis Königstetten aufmerksam auf einen Tierhasser in Tulbing, denn Unfassbares passiert gerade seit den letzten paar Wochen in Tulbing, Wilfersdorf und Katzelsdorf.

Auch zwei der Patientenhunde der Tierarztpraxis sind betroffen, wovon ein lieber junger Rüde sein Leben lassen musste. Den Informationen zufolge umfasst die Anschlagsserie, die vor etwa zwei bis drei Wochen begonnen hat, mehrere Ziegen (auf Vetmed Uni hohe Dosen Rattengift bestätigt), vier Hunde (zwei Beagles und zwei Huskys, wovon je ein Tier verstarb), vor wenigen Tagen weitere Schafe und aktuell war ein weiterer Hund (Dobermann) betroffen, der heute, 7. Juli, an den Folgen des Giftes verstarb. Angeblich gab es bei diesem davor sogar eine schriftliche Drohung wegen Hundegebell.

Tierbesitzer sollen auf Symptome achten, Polizei ist eingeschaltet

Die Köder wurden in allen Fällen vermutlich über den Gartenzaun geworfen. Daher ist der Zusammenhalt der ganzen Bevölkerung dringend notwendig. Auch die Polizei ist eingeschaltet, Anzeige wurde erstattet.

Die Symptome bei den vergifteten Tieren sind ähnlich: Schwäche, Erbrechen, Torkeln, Bewusstseinstrübung bis hin zu schweren Krämpfen und moderater bis hochgradiger Untertemperatur, „was uns an das neue Mäusegift ,Alpha Chloralose' denken lässt“, so die Tierarztpraxis Königstetten.

Aus diesem Grund wird den Tierbesitzern empfohlen: Hegen Sie auch nur den kleinsten Verdacht, dass Ihr Liebling einen Giftköder aufgenommen haben könnte, müssen Sie schnell handeln und ihn zum Tierarzt bringen (Tierklinik Tulln-Notdienst: 02272/65546). Außerdem sollen Hunde nur mit Maulkorb geführt und nicht unbeaufsichtigt im Garten gelassen werden.