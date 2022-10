Anzeige 22-Jährige mit 226 km/h auf S5 bei Königsbrunn/Wagram unterwegs

M it 226 statt der erlaubten 130 km/h ist am Montagnachmittag eine 22-Jährige auf der Richtungsfahrbahn Krems der S5 bei Königsbrunn am Wagram in ihrem Heimatbezirk Tulln unterwegs gewesen.