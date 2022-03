Tullner Spenden für ukrainische Partnerstadt Luzk

Das befreundete Luzk (Ukraine) ist in Not: „Tausende unschuldige Zivilisten sterben, darunter ältere Menschen, Frauen und Kinder“, schreibt Ihor Polishchuk, Bürgermeister der 5.000-Einwohner-Stadt im Nordwesten, über das Leiden in seinem Land. Der Hilferuf an Tulln: „Luzk benötigt dringend Medikamente und Schutzausrüstung!“

St. Stephans Pfarrer Christoph Kowalski bittet um Unterstützung für die Partnerstadt, mit der er in engem Kontakt ist – bereits für Sonntag ist eine Lieferung nach Luzk geplant. Dringend gebraucht: Taschenlampen, Powerbanks, Batterien, Schlafsäcke, Rollmatten, Sicherheitsschuhe, Knieschützer, Ellenbogenschoner, Krankentragen. Abgabe im Pfarrhaus.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden