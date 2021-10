Gemeinde: "Postfiliale in Sieghartskirchen soll weiter bestehen"

Geiger äußert sich nun dazu: „Ich sage Nein zur Filialschließung der Post im Ortszentrum von Sieghartskirchen und werde mich dafür einsetzen, dass die Filiale in Sieghartskirchen weiter besteht“.

Sieghartskirchen liegt bei der Einwohnerzahl an vierter Stelle im Bezirk Tulln. „Mit 7750 Hauptwohnsitz-Einwohnern und vielen Betrieben in unserer Gemeinde wäre es ein herber Schlag für die Infrastruktur der Bürgerinnen und Bürger, wenn die Post ihre Serviceleistungen nicht mehr in Sieghartskirchen anbietet. Wir appellieren daher öffentlich an die Österreichische Post AG sich ebenso dafür einzusetzen, dass eine Lösung gefunden wird und die Filiale in Sieghartskirchen weiter besteht“, sind sich die Bürgermeisterin und Vizebürgermeister Gerald Höchtel einig.

"Wo sind hier das gelebte Kundenservice und die Kundenorientierung?“, möchte Geier wissen und wird weitere Gespräche mit der Österreichischen Post AG führen.