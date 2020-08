560.000 Euro im ersten Halbjahr 2020 – diese Summe hat die Arbeiterkammer Tulln für Arbeitnehmer der Region erstritten. „Das umfasst auch den Konsumentenschutz. Am häufigsten gefragt war unsere Unterstützung bei Problemen am Arbeitsplatz und in sozialrechtlichen Fragen“, erklärt Bezirksstellenleiter Günter Kraft.

Besonderer Schwerpunkt: Corona. Kurzarbeit, Rekordarbeitslosigkeit, Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz und allgemeine Verunsicherung – die Anliegen der Betroffenen waren zahlreich. 7.848 Personen wandten sich an die AK Tulln, ein Plus von 133 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. Kraft: „Das zeigt, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle in allen Lebenslagen sind.“

Mehr Beratungen per Telefon und Mail

Quasi von heute auf morgen wurde die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Wie geht’s jetzt weiter? Diese Frage stellten sich sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. „Zum Jahreswechsel waren wir sehr gut unterwegs“, bilanziert Michael Fiala, Vizepräsident der AKNÖ und Betriebsratsvorsitzender der ÖGK. Aber: „Dann kam der März.“ Mit Corona ist die Zahl der telefonischen und der Mail-Beratungen enorm gestiegen – Fiala: „Hotlines waren bis 19 Uhr und sogar am Wochenende besetzt, es gab viele Unklarheiten und großen Informationsbedarf.“

Dass sich die Mühen lohnen, zeigt ein Beispiel: Der Arbeitgeber kündigte einer Verkäuferin im Krankenstand – ohne Einhaltung der Frist, in diesem Fall zwei Monate. Kraft erklärt: „Nicht nur, dass der Frau Kündigungsentschädigung für die Zeit der nicht eingehaltenen Kündigungsfrist zustand – sie war noch dazu falsch eingestuft und unter Kollektivvertrag bezahlt worden.“ Die AK konnte helfen: Die Tullnerin erhielt nach einer außergerichtlichen Einigung eine Nachzahlung von rund 10.000 Euro brutto.

Weniger positiv stimmt hingegen ein Blick in die Zukunft. Fiala rechnet mit Einschnitten am Arbeitsmarkt: „Leider hat diese Krise erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Es wird sich zeigen, wie sehr Konjunkturpakete und die bisherigen Unterstützungen das Schlimmste verhindern können, aber in einzelnen Branchen wird man mit vermehrten Insolvenzen rechnen müssen.“