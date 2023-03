AK Tulln: Immer mehr Anfragen in Sachen „abgelehnte Pension“

In der Arbeiterkammer Tulln zogen AK-Vizepräsident Horst Pammer, Bezirksstellenleiter Günter Kraft und Referent René Strametz Bilanz über das Arbeitsjahr 2022. „Die große Überschrift lautet zwar ,30 Jahre kostenloser Rechtsschutz für Mitglieder', aber unsere Leistungen gehen weit über Rechtsschutz und die Durchsetzung von Forderungen am Klagsweg hinaus“, betonte Bezirksstellenleiter Günter Kraft. Einen großen Anteil in den 12.128 Kontakten haben 4.742 konkrete Beratungen in Problemfällen. Wie wichtig diese Gespräche und die Kontakte der Kammer zu anderen Behörden und Stellen wie der Pensionsversicherungsanstalt oder der Österreichischen Gesundheitskasse sind, zeigt ein konkreter Fall, den Referent René Strametz bearbeitete.

Rechtsverwirrung um Anspruch auf Krankengeld

Nach einem seit August andauernden Krankenstand begab sich ein Dienstnehmer aus dem Bezirk Tulln Mitte September auf Reha. Nach dem Reha-Aufenthalt meldete er sich erneut krank und bekam auch Krankengeld von der ÖGK. Zwei Monate später wurde der 56-Jährige zur Untersuchung bei der ÖGK zitiert, dort wurde festgestellt, dass eigentlich ab Mitte September (Ende Reha) kein Anspruch mehr auf Krankengeld bestanden hätte. Dies sei jedoch ein Fehler seitens der ÖGK, weshalb sich der Mann nicht zu sorgen brauche, wurde damals eingeräumt. Der Dienstnehmer hat sich daraufhin beim AMS arbeitssuchend gemeldet. Mitte November erhielt das AK-Mitglied ein Schreiben seitens der ÖGK, in dem ihm der Anspruch auf Krankengeld bis Anfang Dezember 2022 bestätigt wurde. Entgegen dieser Aussage bekam er Tage darauf ein neues Schreiben: Die Arbeitsunfähigkeit wurde plötzlich nur noch bis Mitte September zuerkannt, das Krankengeld in Höhe von 2.817 Euro wurde zurückgefordert!

AK Tulln konnte Rückforderung der ÖGK von 2.817 Euro abwenden

Der Mann wandte sich an die AK Bezirksstelle. Dort wurde der Sachverhalt geprüft und mit der ÖGK Ombudsstelle Kontakt aufgenommen. Ergebnis: Der 56-Jährige musste die 2.817 Euro nicht zurückzahlen. „Wir freuen uns, dass es seitens der ÖGK zu einer schnellen Klärung und unbürokratischen Lösung der Angelegenheit gekommen ist. Neben der Geldleistung wäre der Dienstnehmer in diesem Zeitraum auch nicht krankenversichert gewesen“, sagt Strametz. Ein Fall, den auch Vizepräsident Horst Pammer interessant findet, denn: „Üblicherweise trifft im Sozialrecht eine Behörde eine Entscheidung und dann bleibt meist nur der Klagsweg. Doch hier gelang es durch Intervention nur durch Diskussion eine Lösung herbeizuführen.“

Pension abgewiesen? Die AK kann helfen

Grundsätzlich bemerke die AK landesweit, dass Behörden und Institutionen offensichtlich noch mehr zum Sparen angehalten werden. Das zeige sich etwa darin, dass immer häufiger Pensionsanträge abgelehnt würden. „Durchschnittlich fünf Termine pro Woche beschäftigen sich alleine mit diesem Thema“, berichtet Strametz aus Tulln. Daraus resultieren etwa 80 bis 90 Klagen pro Jahr. „Mein Appell: Zögern Sie nicht zu Ihrer Arbeiterkammer zu kommen. Entgegen anderslautender Behauptungen funktioniert unser Pensionssystem nämlich nach wie vor sehr gut!“, betont Pammer in diesem Zusammenhang. Was den Bereich Konsumentenschutz angeht, zielten die meisten Anfragen in Richtung Energiepreis und Kredite ab.

