1,85 Millionen „erstritten“, aber im Vordergrund steht die Beratung

Es ist eine lange währende Tradition bei der Arbeiterkammer, sowohl halb- als auch ganzjährlich Leisungsbilanz zu ziehen. „Was soll ich sagen: Wir haben eben immer viel zu berichten“, leitete Bezirksstellenleiter Günter Kraft das jüngste Gespräch ein. Alleine in Sachen Arbeits- und Sozialrecht sowie bei Insolvenzvertretungen von Arbeitnehmerinteressen konnten in der Bezirksstelle Tulln für AK-Mitglieder im ersten Halbjahr 2023 rund 1,85 Millionen Euro erreicht werden. „Niederösterreichweit waren es insgesamt 38,1 Millionen Euro“, ergänzte Vizepräsidentin Gerda Schilcher, die gemeinsam mit Kraft Bilanz zog.

Auffällig wären die in jüngster Zeit gehäuft auftretenden Probleme mit ungerechtfertigten Entlassungen. So wurde etwa ein im Bezirk Tulln Beschäftigter von seinem Arbeitgeber regelmäßig wieder abgemeldet („stempeln geschickt“), wenn er gerade nicht gebraucht wurde. Als der Mann (in einer Beschäftigungsphase) krank wurde und dies auch ordungsgemäß meldete, wurde im lapidar mitgeteilt, dass sein Dienstverhältnis beendet sei, Begründung: „Lösung in der Probezeit“. „Aufgrund unserer Intervention hat das AK-Mitglied vom Dienstgeber noch 202,95 Euro netto nachbezahlt bekommen“, berichtet Kraft. Außerdem wurde das Abmeldedatum bei der Österreichischen Gesundheitskasse „richtig gestellt“, wodurch der Dienstnehmer auch noch 2568,57 netto Krankengeld bekam.

„Aber in erster Linie geht es bei uns um Beratung, Vermittlung und Intervention“, betonen Vizepräsidentin Gerda Schilcher und Bezirksstellenleiter Günter Kraft unisono. So dockten in der Bezirksstelle Tulln 6.126 Mitglieder um Auskünfte an, der überwiegende Teil davon konnte rasch und unbürokratisch erledigt werden, 2.316 Mal ging es um konkrete Beratungen in Problemfällen. Auch bei den jüngsten großen Insolvenzen von Kika/Leiner und Forstinger konnten AK-Expertinnen und Experten betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern rasch helfen.