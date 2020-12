Laut einer aktuellen Studie der Arbeiterkammer stieg das Bruttomedianeinkommen der in Niederösterreich beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresvergleich um 63 Euro (ein Plus von 2,9 %) auf 2.235 Euro. Bezieht man jedoch die allgemeine Preissteigerung mit ein, ist der Zuwachs nur halb so hoch, nämlich 30 Euro (1,5 %).

Betrachtet man die einzelnen Regionen, weist das Mostviertel das höchste Einkommensniveau auf, wobei hier der Bezirk Amstetten besonders hervorsticht.

Im Weinviertel hingegen verdient man am wenigsten. Um elf Prozent lagen die Einkommen 2019 in den Bezirken Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach und Gänserndorf unter dem Landesmedian.

Im Bezirk profitieren Frauen mehr als Männer

Der Bezirk Tulln rangiert niederösterreichweit mit einer Steigerung der Medianeinkommen von 2.049 Euro im Jahre 2018 auf 2.132 Euro 2019 im unteren Mittelfeld und liegt damit um 4,6 % unter dem niederösterreichischen Einkommensniveau. Jedoch bedeutet dies auch einen realen Einkommensgewinn in Höhe von + 2,52 %.

Tulln gehört zu jenen Bezirken, die einen äußerst geringen geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied aufweisen, nur in vier Bezirken war die Differenz geringer. Auffallend ist hier, dass bei den Frauen mit einem Plus von 4,04 % ein deutlich höherer realer Zuwachs als bei den Männern (+ 2,44 %) zu verzeichnen war.

Bei den Angestellten stieg das Medianeinkommen mit real plus 3,08 % stärker als bei den Arbeitern (plus 2,12 %).

Die Studie der Arbeiterkammer analysiert auch die Entwicklung der verschiedenen Einkommensschichten und teilt diese in „Dezile“ ein. Das 1. Dezil (niedrigste Einkommensstufe) weist eine Höhe von 910 Euro auf, das 9. Dezil (höchste Stufe) 3.919 Euro. Damit verringerte sich die Einkommens-Ungleichheit gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf das 4,31-fache, war allerdings damit die siebent höchste unter den niederösterreichischen Bezirken.

„Wir brauchen deutliche Reallohnsteigerungen, einen kräftigen Kaufkraftzuwachs und ein großes staatliches Investitionspaket“, fordert AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.