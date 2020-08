Für Wirbel sorgte ein Facebook-Beitrag von Elisabeth Mathes, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPÖ Ortspartei. Ihre Forderung nach „Arbeitslagern“ schlug in den Medien hohe Wellen, die Partei distanziert sich von den Aussagen. Das Posting im Wortlaut: „Auch wenn es politisch für manche Menschen nicht korrekt ist, bin ich dennoch wieder für Arbeitslager – oarg, was da gerade auf der ganzen Welt abgeht – speziell für: Kinderschänder, Vergewaltiger, Tierquäler, Bombenleger, Mörder usw. (...) Gefängnis ist eine zu harmlose Bestrafung.“

Screenshotvon Facebook Mit einem Posting machte Elisabeth Mathes, Vize-Vorsitzende der SPÖ Langenrohr, vergangene Woche Schlagzeilen. Sie forderte „Arbeitslager“. Der umstrittene Beitrag wurde gelöscht, das Profil ist deaktiviert.

Der Beitrag zählte zig Kommentare, inzwischen ist er gelöscht. Die SPÖ Tulln reagierte prompt und stellt klar: „Die Postings von Frau Mathes sind als Privatperson getätigt worden, wobei die Wortwahl mehr als unglücklich ist und in keinster Weise der Meinung der SPÖ im Bezirk entspricht“, betonen Bezirksvorsitzender Heimo Stopper und seine Stellvertreterin, Bundesrätin Doris Hahn, in einer gemeinsamen Aussendung. Die Bezirkspartei distanziere sich klar. Und: „Es entspricht weder den Werten der Sozialdemokratie, noch den Menschenrechten, Gewalt mit noch mehr Gewalt zu vergelten.“ Der Begriff Arbeitslager sei „in einer der dunkelsten Zeiten der österreichischen Geschichte geprägt und sollte daher auch nicht ,schnell dahingesagt‘ werden.“

Claudia Wagner „Das ist ja nur Facebook“

Das kritisiert auch Valentin Mähner, Vorsitzender der Jungen Generation des Bezirks: Es seien „faschistische Maßnahmen“, die „weder in Österreich, noch irgendwo anders auf der Welt Platz haben. Wir sind über diese verbale Entgleisung und Forderung erschüttert.“

Mathes habe sich, so Stopper und Hahn, für ihre Formulierung entschuldigt: „Die Bezirks-SPÖ nimmt das entsprechend zur Kenntnis und erwartet, dass in Zukunft derartige verbale Entgleisungen nicht mehr passieren“, heißt es von den Bezirksvorsitzenden. Die SP-Politikerin hat ihr Profil mittlerweile deaktiviert. Gegenüber der NÖN betont sie: „Es war absolut nicht so gemeint, dass das mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden wird.“ Es war keine Absicht ihrerseits, sie habe das Wort missverstanden.