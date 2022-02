Arbeitslosigkeit geht im Bezirk Tulln weiter zurück

Trotz Saisonarbeitslosigkeit und Corona-Einschränkungen erholt sich der Arbeitsmarkt in NÖ weiterhin. Ende Jänner waren im Bezirk Tulln insgesamt 2.606 Personen beim AMS gemeldet – ein Minus von rund 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wenn man die Schulungsteilnehmer miteinbezieht, verzeichnete das AMS im Bezirk gegenüber Jänner 2021 mit 3.039 sogar um fast ein Viertel weniger arbeitslose Personen.

Die starke Arbeitskräftenachfrage der NÖ Betriebe hält weiterhin an. Im Jahresvergleich liegen die vom AMS Tulln ausgeschriebenen Jobangebote mit 803 um 130 Prozent über denen des Jänners 2021. Allein im ersten Monat des Jahres wurden dem AMS Tulln zusätzlich 565 freie Stellen und Lehrstellen gemeldet.

Knapp ein Drittel hat gesundheitliche Probleme

Insgesamt 755 bzw. 29 Prozent aller Jobsuchenden im Bezirk haben gesundheitliche Probleme. Während die Zahl der Arbeitslosen in allen Altersgruppen sinkt, ist jene von über 60-Jährigen im Vergleich zu Jänner 2019 um 13 Prozent gestiegen. AMS Tulln-Leiter Hans Schultheis erklärt: „Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für personalsuchende Betriebe auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. Hinzu kommt, dass es auch Jobsuchende gibt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können. Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren, indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren.“

Weiterhin profitieren seit dem Vorjahr Frauen von der günstigen Arbeitsmarktentwicklung mehr (-31,8%) als Männer (-24,0%). Die Zahl derjenigen, die schon länger als zwölf Monate beim AMS gemeldet sind, liegt im Jänner mit einem Minus von 39 Prozent deutlich unter dem Vorjahresniveau. Dennoch ist und bleibt Langzeitarbeitslosigkeit die größte Herausforderung.

