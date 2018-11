Seine Bilder sind in öffentlichen und privaten Sammlungen in Wien, Lausanne und Paris genauso zu finden, wie auf internationalen Messen. Im Jänner hat Alfred Neumayr seine erste Einzelausstellung in der Ricco/Maresca Gallery in New York. Aber für den ehemaligen Offsetdrucker selbst ging der größte Wunsch mit einer Ausstellung in seiner Heimatstadt Tulln in Erfüllung. „Gerade im Egon-Schiele-Jahr ist es für mich eine große Freude, dass er noch Zeit für uns hat, bevor er nach New York fährt“, betonte auch Kulturgemeinderat Peter Höckner bei der Vernissage im Minoritenkloster.

Gezeigt werden Werke der letzten sieben Jahre, feine Tuschezeichnungen, meist in Schwarz und Grau gehalten. „Er beginnt mit dem Nichts und lässt es sich entwickeln“, erklärte Nina Katschnig von der Galerie Gugging.

In den zart und fein gesponnenen Formationen, Fabelwesen, Landschaften und Konstruktionen gibt es unendlich viel zu entdecken, etwa den nur milimetergroß, aber tausendfach geschriebenen Namen von Töchterchen Clara. „Man braucht für jedes Bild so viel Zeit, schauen Sie sich das an und sagen Sie es bitte weiter“, appellierte Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann.