Theater auf Spurensuche im AKW Zwentendorf

Das Theaterprojekt „Gemeinschaftskernkraftwerk“ - ein Theaterstück als Spurensuche im AKW Zwentendorf feierte eine glanzvolle Premiere.

Regisseure Manfred Rainer und Jakob Brossmann, Sängerin Beatrix Neundlinger, Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger und Globart-Präsident Hans Hoffer. Foto: Foto Luiza Puiu

Mitwirkende waren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wie Fleischhauerin Maria Höchtl, Gendarm Peter Grestenberger, Pastoralassistent Michael Ledwinka, Sängerin und Bandmitglied der Schmetterlinge Beatrix Neundlinger, Puppenspieler Heinrich Brossmann, Pädagogin Heidrun Pirchner oder die Wissenschafter Bernd Lötsch und Peter Weish sowie die Schauspieler des Ensembles des Landestheater Niederösterreichs Bettina Kerl und Tim Breyvogel.

Das Projekt lief im Rahmen des Jubiläums 100 Jahre Niederösterreich in Kooperation mit dem Landestheater Niederösterreich. Regie führten der neue Intendant von Globart Jakob Brossmann und Manfred Rainer. Neun Vorstellungen an drei Tagen waren in kürzester Zeit ausverkauft.

