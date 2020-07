Jagdleiter Wilhelm Lehner hatte den Bau einer Kapelle am Schusterberg bei Weinzierl initiiert. Sein Herzenswunsch war es, die Hubertuskapelle für die Atzenbrugger Bevölkerung, aber auch für wanderfreudige Gäste zu erbauen. Die Hubertuskapelle wurde aus Dankbarkeit für den Beistand in manch schwerer Schicksalsstunde errichtet. Altpfarrer Dechant Richard Jindra übernahm die Segnung in Anwesenheit zahlreicher Jagdkameraden und Bürgermeisterin Beate Jilch, eine Jagdhornbläsergruppe sorgte für die musikalische Umrahmung. Pfarrer Jindra strich die Bedeutung der Jägerschaft als Erhalter der Natur und der Lebensräume für das Wild hervor.