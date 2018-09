34 Jahre lang war Dechant Richard Jindra in der Pfarre der Gemeinde Atzenbrugg tätig. Vergangenen Sonntag ging er offiziell in den Ruhestand, wobei das für Jindra bedeutet, dass er in Reichweite ist: „Wenn mein Nachfolger Kazimierz Sanocki mich bittet und mich lässt, dann werde ich auch weiterhin für diverse Messen zur Verfügung stehen.“

Die Messe zur Pensionierung hielt Dechant Josef Seeanner, welcher von Jindra 2013 in Heiligeneich eingeführt wurde und nun in der Pfarre Traismauer tätig ist. Seeanner lobte seinen Kollegen als lebensnahen Menschen, der in der Pfarre Heiligeneich viel bewirkt hat. Auch die Gemeindevertretung und Vereinsvorstände lobten Jindras Vielseitigkeit sowie Tätigkeit als Pfarrer und Seelsorger. 2007 erhielt er zu seinem 60. Geburtstag die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde. Gemeinsam mit dem verstorbenen Bürgermeister Leopold Schmatz plante er die Erneuerung des Kirchenplatzes und kümmerte sich um die Renovierung der heimischen Kapellen und des Kirchendaches.

„Ich kann nicht mehr als danke sagen. Meine Emotionen hindern mich daran“

Jindra verfasste ein Buch über den Kirchenmaler Joseph Adam von Mölk und begeistert sich für die Sternenkunde, was auch seinen Schülern aus dem Religionsunterricht in Erinnerung bleibt. Seine Ministranten sind ihm für die Zeit, in der Jindra mit ihnen die Messen probte und für sie die lateinischen Ausdrücke übersetzte, dankbar. Jindra integrierte sich ins Vereinsleben und ist begeisterter Schauspieler.

So konnte man ihn einst humorvoll als Kommissar erleben. „Unser Pfarrer ist ein lebendiges Zeugnis für seine Berufung“, meint Bürgermeister Ferdinand Ziegler. „Ich kann nicht mehr als danke sagen. Meine Emotionen hindern mich daran“, zeigte sich Jindra gerührt.