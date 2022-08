Zehn Serenaden in NÖ, zwei auch im Bezirk Tulln

Werbung

Von 28. August bis 30. Oktober gastieren einige hochrangige internationale Sänger in Niederösterreich. Sie werden bei insgesamt zehn Konzerten zu hören und sehen sein. Zwei davon finden im September im Bezirk Tulln statt.

Am Sonntag, 4. September, um 19 Uhr beginnt die Schubert-Serenade - passenderweise in der Schubert-Gedenkstätte - im Schloss Atzenbrugg. Dabei wird die „Winterreise“ von Franz Schubert gespielt, Bariton Bo Skovhus und der Akkordeonist Nikola Djoric werden durch den Abend führen. Karten kosten 25 Euro.

Bo Skovhus hat schon in einigen internationalen Opernhäusern und Orchestern gesungen. Foto: Roland Unger

Am Sonntag darauf, 11. September, findet ab 17 Uhr die Pleyel-Serenade im Pleyel-Zentrum Ruppersthal statt. Dabei werden sowohl Werke von Ignaz Josef Pleyel, als auch von Ludwig van Beethoven und Anton Diabelli zu hören sein. Mit dabei sind der Tenor David Kerber, Violinist Julian Kainrath, Andrea Wild an der Gitarre und Pianist Emre Yavuz. Eintrittstickets kosten 31 Euro.

Weitere Konzerte finden etwa in Krems, Mödling und Baden statt. Das Besondere an den Serenadenkonzerten: Die Spielorte sind allesamt mit den Musikschaffenden verbunden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint: „Einige der bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte, aber auch der Gegenwart, wurden in NÖ geboren, wohnten und wirkten hier. Und auch die Liste der Interpreten, die seit 62 Jahren bei den Serenadenkonzerten auftreten, liest sich wie das ,Who is who‘ der internationalen Musikelite. Solche Stars im Rahmen der Musikergedenkstätten Niederösterreichs zu erleben macht diese Konzertreihe zu einem außergewöhnlichen Kulturerlebnis.“ Die 1960 gegründeten Serenadenkonzerte sind die älteste Konzertreihe Niederösterreichs.

