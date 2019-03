Mit Mittwoch, 6. März, brechen im renommierten „Diamond Country Club“ neue gastronomische Zeiten an. Küchenchef Peter Heneis lädt zum Heringsschmaus ein.

Ende der vergangenen Saison endete nach neun Jahren die Zusammenarbeit der Eigentümerfamilie Guzy mit dem Pächter Gerhard Becher. Dieser übernahm den Donauhof im nahen Zwentendorf und durfte darauf sehr stolz sein, das Atzenbrugger „Boathouse“ zwei Mal zum „Golfrestaurant des Jahres“ gemacht zu haben, und zwar konkret in den Jahren 2013 und 2014.

Visitenkarten wie beim Gault-Millau-Führer

Diese Ära ist endgültig abgehakt, jetzt heißt es volle Kraft voraus. Die Gastronomie wird ab sofort von Familie Guzy selbst geführt. Und sie hat sich gastronomische Prominenz an Bord geholt. „Küchenchef ist Peter Heneis, die Restaurantleitung übernimmt Rafael Pils“, bestätigt Generalmanager Christian Hieke im NÖN-Gespräch.

Spitzenkoch Peter Heneis, er wohnt in Waldlesberg (Traismauer) und ist mittlerweile dreifacher Familienvater, bringt jede Menge Erfahrung mit ins Tullnerfeld. Der 34-Jährige kochte zunächst bei Ulli Amon-Jell in Krems auf, deren Betrieb schon vor knapp 20 Jahren erstmals mit einer Haube gekrönt worden war. Es folgte ein Gastspiel bei St. Pöltens Nummer eins, dem Gasthaus Figl in Ratzersdorf an der Traisen. Zuletzt war Heneis im Hotel-Restaurant Weingut Hutter in Krems aktiv.

Restaurantleiter Rafael Pils schaute in Langenlebarn Haubenkoch Josef Floh über die Schulter, ehe er Mitte 2016 gemeinsam mit Geschäftspartner Thomas Wagner die Ochsenburger Hütte bei Wilhelmsburg von den Naturfreunden pachtete. Gelernt hat der 28-Jährige sein Handwerk im Landhaus Bacher in Mautern.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Wie Generalmanager Hieke vorausblickt, wird das „Boathouse“ als A-la-carte-Restaurant geführt; mit leichter, mediterran angehauchter Küche. Ferner setzt man auf eine umfangreiche Abendkarte, auf der neben der mediterranen Küche auch österreichische Klassiker - etwa Wiener Schnitzel - zu finden sein werden.

Das „Clubhouse“ wird zur Sport-Bar, in der man Snacks erhält. Beibehalten werden die umfangreiche Weinkarte und das umfassende Angebot an Getränken. Derzeit stecken Peter Heneis, er gilt als Perfektionist, gemeinsam mit dem neuen Team mitten in den Vorbereitungsarbeiten, damit am Aschermittwoch der Heringsschmaus perfekt und genussvoll zur Geltung kommt.

Los geht‘s um 18 Uhr. „Wir werden unser Bestes geben und wollen dafür sorgen, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen und rundum mit unseren Leistungen zufrieden sind“, betont Restaurantleiter Rafael Pils.

Und Küchenchef Peter Heneis ergänzt: „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, die ebenso spannend wie faszinierend ist.“