Anna Lederleitner gehört zu den allerersten Absolventen des 2017 neu eingeführten Bachelorstudium „Management by Design“ der New Design University (NDU) St. Pölten. Fast ein Jahr nach ihrem Abschluss erzählt sie, wie sie das kreative Miteinander an der NDU geprägt hat und welche im Studium erlernte Fähigkeit für sie unbezahlbar ist.

„Ein klassisches Wirtschaftsstudium wäre für mich nie in Frage gekommen – alleine schon wegen meines familiären Backgrounds.“ Damit meint sie die kreative Energie, die im Familienunternehmen Lederleitner, das einen Fokus auf Innen- und Außenraumgestaltung hat, herrscht.

„Der Startschuss in meinem Leben, Dinge anders zu sehen.“ Anna Lederleitner

Direkt in einen neuen Studiengang einzusteigen, war für sie eine aufregende Herausforderung, „denn wir haben nicht nur von den Vortragenden gelernt, sondern auch sie von uns. Wir sind alle gemeinsam in den Studiengang hineingewachsen und haben uns ergänzt.“

Das „mit Abstand beste Projekte des Studiums“ war für Anna die Zusammenarbeit mit der Firma Würth. „Wir haben einen Produktkonfigurator entwickelt und es war toll zu sehen, wie man mit studentischen Ideen tatsächlich eine Firma bereichern kann.“ Bereichernd, das war für sie auch das anfängliche „kreative Chaos“ an der NDU, da sie und ihre Kommilitonen mit unterschiedlichem Vorwissen und Fähigkeiten ins Studium stießen. „Die NDU war auch der Startschuss in meinem Leben, Dinge anders zu sehen.“ Nicht einfach nur den leichtesten Weg nehmen, sondern sich dutzende Wege überlegen, um am besten zum Ziel zu kommen, war eines der Learnings aus dem Studium.

Und dann sei noch diese eine spezielle erworbene Fähigkeit, die das Studium unbezahlbar mache, nämlich die Präsentationsfähigkeit. „Allein schon deshalb würde ich das Studium immer wieder noch mal machen“.

Das Präsentieren kann sie in ihrem Berufsleben sehr gut einsetzen. Da tanzt Anna gleich auf mehreren Hochzeiten sozusagen. Einerseits arbeitet sie im Familienunternehmen Lederleitner mit, betreut die Website und die SocialMedia-Accounts und ist federführend in der Umsetzung von Eigenprodukten wie die neuen Lederleitner Hand- und Bodylotions. „Da bin ich vom Start an dabei, suche die Düfte und Verpackungen bis hin zu den Etiketten aus.“ Eines ihrer größeren Projekte der letzten Jahre war die Kreation und Umsetzung von hochwertigen Schmuckstücken mit der Goldschmiedin Antonia Koch. Drei Kollektionen sind mittlerweile exklusiv im Atelier von Antonia Koch im Schloss Walpersdorf erhältlich.

Andererseits arbeitet sie seit Jänner in Teilzeit bei der Twinformatics GmbH in Wien. „Ich wollte auch noch Berufserfahrung außerhalb des Familienunternehmens sammeln.“

Und dann ist da auch noch ihr berufsbegleitendes Masterstudium „Personalmanagement, Führung und Organisation“ an der Donau Universität Krems, das sie im Oktober 2020 begonnen hat. „Nach meinem Masterabschluss werde ich als Leiterin der Lederleitnerin-Filiale in Atzenbrugg einsteigen.“ Dort will sie vor allem digitale Prozesse umsetzen und Innovationen vorantreiben, um sich vom Mitbewerb abzugrenzen. Den Mut zur Innovation habe sie von der NDU mitgenommen.

