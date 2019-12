Um den Trend der E-Mobilität folgen zu können, befindet sich nun auch in der Gemeinde Atzenbrugg eine E-Tankstelle. Am Parkplatz neben dem Gemeindeamt kann man ab sofort sein Elektroauto an einer Ladesäule auftanken. Diese wurde von der Marktgemeinde für zweispurige Elektrofahrzeuge eingerichtet, wobei zwei Ladepunkte mit dem „Typ 2“ mit einer Gesamtleistung von 22 KW (jeweils 11 KW) genutzt werden können.

Nicht nur der Umweltgedanke, auch die aktuellen Rahmenbedingungen wie Vorsteuerabzugsfähigkeit, Entfall des Sachbezugs und der motorbezogenen Versicherungssteuer, machen Elektro-Fahrzeuge immer attraktiver. Aus diesen Gründen sind immer mehr öffentliche Ladestationen notwendig. „Mit der Errichtung der Stromtankstelle bieten wir der Gemeindebevölkerung und unseren Gästen Ladeinfrastruktur auf hohem Niveau“, so Vizebürgermeister Franz Mandl.