Inspiriert von der Facebook-Gruppe „Stoaroas“ hatten Gabriele Zehetner und Monika Raab aus Zwentendorf eine ähnliche Idee. Sie wollten am Treppelweg der Donau in Kleinschönbichl und am Klärwerk in der Au von Erpersdorf ausgehend eine Steinkette bilden. „Vielleicht schaffen wir es, dass die beiden Anfänge irgendwo am Radweg (Wegesrand Grünstreifen) zusammentreffen“, so die Initiatorinnen. Hauseinfahrten oder einmündende Wege sollen dabei freigelassen werden.

NOEN Bürgermeisterin Beate Jilch und Familienreferentin Birgit Wallner bestaunten bereits den ersten Teil der Steinaktion vor dem Gemeindeamt mit Sicherheitsabstand.

Viele Künstler legten bereits bemalte Steine an und die Kette wächst von Tag zu Tag. Die Steinkette in Kleinschönbichl ist bereits 15 Meter und jene in Erpersdorf bereits zehn Meter lang. Die Idee wäre, nach Aufhebung der Kontaktsperre, die Steine mit Hilfe von den Radtouristen und Spaziergängern weiterreisen zu lassen. Somit werden die keativen Steingestalter dazu aufgerufen ihre Postleitzahl auf die Rückseite zu schreiben.